I sentieri tra Cinque Terre e Val di Vara ritornano alla luce

Cinque Terre - Val di Vara - "Un progetto storico che mette assieme venticinque sindaci di venticinque Comuni". Questo il commento del direttore del Parco nazionale delle Cinque Terre, Patrizio Scarpellini, in merito al progetto integrato "Turismo Attivo" per il quale verrà indetta una gara di appalto nei prossimi mesi e che riporterà alla luce i vecchi collegamenti della sentieristica tra le Cinque Terre e la Val di Vara. Un grande progetto che vedrà coinvolta la rete verticale che si ricollega anche a quella orizzontale ma che darà vita ad una serie di collegamenti che riporteranno alla luce gli antichi camminamenti andati in disuso.

"Il progetto - ha spiegato Scarpellini - è in capo al Gal ed è già finanziato (550mila euro, ndr). Il Parco è stato individuato come capofila di un progetto della sentieristica verticale da tutti i Comuni della Val di Vara e della Riviera. Il progetto lega entrambe queste realtà e tende a connettere la viabilità orizzontale esistente dall'Alta via dei monti liguri al Fiume Vara, e dall'Alta via delle Cinque Terre al Sentiero Azzurro con delle direttrici verticali in modo da creare un maggiore collegamento tra queste aree. Lungo questi sentieri sono state individuate tutte le aziende che sono presenti sulla riviera e nell'entroterra. Nelle vicinanze delle aziende agricole verrà installato un cartello indicatore che le valorizzi: questo permetterà di raggiungerle e, nel caso, fare le degustazioni".



"Nella Rete sentieristica ligure attuale - ha aggiunto Scarpellini - sono stati individuati questi collegamenti verticali che creano anche un'alternativa anche per chi pernotta nel territorio andando a riscoprire i sentieri storici che hanno per secoli hanno collegato la Val di Vara e le Cinque Terre. E' il primo progetto che vede tutti seduti a un tavolo".



"Il progetto è stato approvato e dovremo inserirlo nel sistema regionale entro dieci giorni - conclude -. Seguirà l'istruttoria e a gennaio potremmo partire con le gare. E' un'iniziativa storica per la sua portata. Una volta si diceva: 'non si conosce la sesta terra'. Questo è indubbiamente un passo avanti molto importante. Avendo queste maglie ogni Comune potrà stringerle e valorizzarle come meglio ritiene".