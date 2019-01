I saldi sono partiti, Shopinn brulica di visitatori

Cinque Terre - Val di Vara - Cominciano i saldi e gli spezzini non sanno proprio dire di no. Sin dall'apertura molti centri commerciali sono stati presi d'assalto. In alcune zone d'Italia i consumatori hanno fatto letteralmente la posta ad outlet e altri centri di grande distribuzione dormendo addirittura in camper per essere tra i primi.

L'immagine che vedete è stata scattata a Brugnato da Shopinn. Si vede un gran via vai e numerosi cittadini intenti a entrare ed uscire dai negozi. Insomma la corsa è cominciata e l'auspicio che i consumi abbiano un'impennata.