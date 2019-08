I piccoli di Vernazza a scuola nei prefrabbricati da settembre

Cinque Terre - Val di Vara - Gli alunni di Vernazza seguono il destino di quelli di Albiano, che tra il 2006 e il 2009 hanno fatto lezione dentro moduli prefrabbricati. Anche allora, dall'altra parte della provincia della Spezia ma già in territorio toscano, erano state le criticità dal punto di vista della tenuta sismica a sfollare bambini e bambine. Quei moduli, abbandonati a metà 2009, sono rimasti nella disponibilità del Comune di Aulla da allora. A metà luglio è arrivato il via libero alla cessione per la cifra di 25mila euro. I prefrabbricati saranno installati in un terreno privato in località Villa: i quattro proprietari dell'appezzamento hanno dato disponibilità a concedere la superficie a titolo totalmente gratuito. Il costo totale dell'opera sarà di 200mila euro.