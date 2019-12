I formaggi di Varese Ligure in trionfo all'outlet di Brugnato

Cinque Terre - Val di Vara - Tutti i fine settimana, a partire dal 7 e fino al 22 dicembre, la Val di Vara Gallery, lo spazio che Brugnato 5Terre Outlet Village dedica alla valle, ospita una delle eccellenze del biologico, la Cooperativa Casearia di Varese Ligure con i suoi prodotti. Periodicamente, nel corso dell'anno, ampio spazio viene dedicato non solo alle espressioni d'arte presenti in valle e ad incontri culturali, ma anche alle attività economiche che rappresentano oggi un punto fermo nel panorama regionale.

Non mancheranno per l'occasione le immagini fotografiche scattate nel periodo invernale con il tema del Natale e la neve. Gli scatti sono di Gasparo Valentino Augustin, Sandro Borrini, Davide Fregosi e Pamela Daneri e faranno da degna cornice alla Casearia e ai suoi prodotti di

qualità. La Cooperativa nasce nel 1978 e si afferma per la produzione di formaggi biologici che rappresentano il fiore all'occhiello di una realtà che ha saputo farsi conoscere e apprezzare nel corso degli anni. La Val di Vara Gallery osserverà il consueto orario di apertura dalle 14 alle 19 con entrata libera.