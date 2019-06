I bambini con il Cai sui sentieri battuti dai Romani

Cinque Terre - Val di Vara - Cento bambini dell’Oratorio dei Salesiani di via Roma trascorrono l’estate esplorando il territorio provinciale: hanno fatto tappa alle Cinque Terre, all’isola Palmaria, alle colline intorno al Golfo. Attualmente, costituiscono oggetto del loro interesse le borgate delle Baie del Levante ligure.



Guidati da don Fabrizio Di Loreto, coadiuvato nelle escursioni da volontari del CAI spezzino, sono reduci da un avvincente viaggio tra Framura e Bonassola. Hanno subito tratto profitto per prendere conoscenza di pagine di storia che fanno risalire Framura ai tempi di Roma imperiale. In particolare la borgata di Anzo, dove sarebbe transitata una strada che raggiungeva le allora Province della Gallia e dell’Iberia. Ad Anzo ora si possono ammirare una medievale torre d’avvistamento e di difesa risalente al 1400 e la chiesa dedicata a Nostra Signora della Neve, custode di pregevoli opere d’arte.



Nell’impennata da Anzo ai pietrosi versanti della Vandarecca, la lezione ha riguardato la secolare estrazione dei pregiati marmi rossi e verdi, testimoniata dal toponimo Punta dei Marmi. In seguito è stato l’ambiente naturale a prendere il sopravvento, in un alternarsi di variegata macchia mediterranea e di esclusive leccete, attraversate da un paio di rivi che, tra cascatelle e laghetti, vanno a gettarsi direttamente in mare. Da Salice, sotto la frazione di Montaretto, il tragitto si fa meno faticoso e la meta di Carpeneggio fa intuire le vicine spiagge di Bonassola. Un bagno ristoratore è meritato.