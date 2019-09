Guvano, incontro tra l'amministrazione di Vernazza e Ferrovie

Cinque Terre - Val di Vara - Si è svolto ieri mattina presso gli uffici del comune di Vernazza un tavolo tecnico finalizzato a riaprire un dialogo tra il Gruppo FS Italiane e la nuova Amministrazione comunale in merito all’area di Guvano.

La riunione, voluta da entrambe le parti, si è svolta in un clima disteso e di condivisione volta a valutare le possibili iniziative finalizzate al recupero, mantenimento e valorizzazione dell’area.

Si è trattato di un confronto preliminare al quale hanno partecipato per il Gruppo FS Italiane: la società FS Sistemi Urbani in qualità di Asset Manager di Gruppo, la societá Ferservizi in qualità di Property Manager di Gruppo. Erano presenti il sindaco di Vernazza Francesco Villa e gli assessori della giunta e per la Regione Liguria un rappresentante dell’Assessorato alle Infrastrutture Pubbliche.

L’agenda dei lavori proseguirà attraverso altri confronti tecnici con il coinvolgimento di tutti gli enti interessati, primi fra tutti il Settore Difesa del Suolo della Regione Liguria, l’Ente Parco Cinque Terre e la Soprintendenza fino ad arrivare alla sottoscrizione di una Intesa Quadro.