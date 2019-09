Global strike for climate, gli studenti di Follo in piazza col sindaco Mazzi

Cinque Terre - Val di Vara - Anche l'Istituto Comprensivo di Folto Partecipa con i propri studenti ed insepanti alla manifestazione per il clima, la manifestazione si è svolta per le vie di Pian di Follo fino al raggiungimento di piazza Matteotti, soffermandosi davanti alla sede del Municipio. Il corteo dei ragazzi è stato accolto dal primo Cittadino Rita Mazzi e da alcuni esponenti dell'Amministrazione Comunale. I ragazzi, stimolati da quanto già fatto e comunicato dalla loro coetanea Greta Thunberg, hanno rappresentato al primo cittadino di volere un mondo migliore". Il sindaco, accogliendo i ragazzi ha detto loro: "Sono orgogliosa di essere il primo cittadino del comune di Follo, e principalmente di un comune dove ci sono studenti, che pur essendo ancora adolescenti si preoccupano di un problema cosi grande, che purtroppo noi adulti non abbiamo ancora percepito. Loro invece hanno compreso i rischi reali per il loro futuro e di tutta l'umanita se oggi noi adulti non interveniamo sul tema del clima. Per tanti anni abbiamo inquinato, distrutto ciò che di bello la natura ha creato, è ora di fare qualcosa di veramente utile e necessario per il futuro dei nostri figli e nipoti".