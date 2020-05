Gli studenti di Monterosso adottano i nonni di Padre Semeria

Cinque Terre - Val di Vara - L'iniziativa sostenuta e fortemente apprezzata dall'mministrazione comunale, guidata da Emanuele Moggia, è stata approvata dalla giunta comunale lo scorso 29 Aprile. Il progetto 'Adotta un nonno' è uno scambio epistolare, fatto di lettere, pensieri e disegni, tra i giovani studenti delle scuole elementari e medie del paese e gli ospiti della residenza per anziani Padre Semeria. Il progetto nasce in un particolare momento storico, segnato e condizionato dall’emergenza Covid-19 che impedisce le relazioni sociali ravvicinate e non consente momenti di aggregazione, indispensabili per il benessere delle persone. Una mancanza di contatti umani che risulta particolarmente sentita all’interno delle residenze per anziani.



In questo contesto 'Adotta un Nonno', presentato dall'Istituto Comprensivo di Levanto e promosso dall’amministrazione comunale, si sviluppa con l’obiettivo di sconfiggere, di allontanare la solitudine e la malinconia delle persone anziane, private, in questo periodo, della possibilità di poter ricevere le visite di parenti e amici. Un progetto che, quando sarà terminata l’emergenza, potrà essere replicato negli anni futuri con incontri, attività e lavoratori che vedano protagonisti sempre i giovani e gli anziani.