Gli studenti di Monterosso a lezione di Protezione Civile

Cinque Terre - Val di Vara - In occasione della settimana della Protezione Civile, questa mattina, lunedì 14 ottobre, il Comune di Monterosso al Mare, in collaborazione con il MiBACT- Segretariato regionale per la Liguria e il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile, ha organizzato una giornata dedicata ai ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado di Monterosso per sensibilizzare anche i più giovani sui temi correlati alla salvaguardia del patrimonio paesaggistico durante le emergenze derivanti da calamità naturali all'interno del territorio di Monterosso al Mare che è anche sito UNESCO.

A dare il benvenuto il Sindaco Emanuele Moggia, particolarmente attento alle tematiche della Protezione Civile “Ringrazio tutti i partecipanti: questa giornata ci fornisce la possibilità di essere ancora più informati su come prevenire il rischio e imparare a gestire le situazioni di emergenza”. Il Primo cittadino ha mostrato ai ragazzi tutta la strumentazione in dotazione al Centro Operativo Comunale. “Questi strumenti sono indispensabili per monitorare in tempo reale la situazione sul nostro territorio”.



Durante l’incontro è stato illustrato il Piano di Protezione Civile Comunale realizzato dal geologo Roberto De Franchi e sono stati presentati i risultati dell'attività didattica svolta nel precedente anno scolastico nell'ambito del progetto Paesaggi Sicuri, promosso dal Segretariato regionale per la Liguria e sviluppato insieme a studiosi del CNR IRPI grazie ai fondi previsti dalla legge 77/06 per incentivare misure di tutela e fruizione a favore dei siti UNESCO. A conclusione della mattinata è stata consegnata in anteprima l’Estratto del Piano di Protezione Civile Comunale e un diploma di partecipazione a ciascuno studente.

L’Amministrazione comunale di Monterosso ha previsto la diffusione dei messaggi di allerta attraverso una pluralità di canali di comunicazione così da poter raggiungere il maggior numero di persone possibile: il sito internet istituzionale, i pannelli a messaggio variabile, l’avviso telefonico con il sistema “Alert System”, il servizio di messaggistica WhatsApp, la pagina Facebook, il Canale Telegram, le bacheche comunali ed una linea telefonica dedicata.