Gli allievi della scuola di politica "Poliedri" sindaci di Monterosso per un giorno

Cinque Terre - Val di Vara - Gli allievi della Scuola genovese di politica e cittadinanza attiva “Poliedri” si metteranno alla prova vivendo una “giornata da sindaco” di una Comunità. Sabato 30 novembre il Comune di Monterosso accoglierà gli studenti ed il Sindaco Emanuele Moggia, già allievo della Scuola di Politica Poliedri, cederà loro “simbolicamente” il proprio ruolo per un giorno.



Gli allievi, 20 ragazzi provenienti da tutta Italia ed impegnati in un percorso di studi articolato in lezioni frontali, laboratori e ricerche sul campo fino a giugno 2020, vivranno sulla propria pelle òneri ed onòri della professione di sindaco. Il tema con il quale dovranno cimentarsi è “Sostenibilità del turismo” rispetto al quale dovranno individuare misure atte a gestire il costante aumento dei visitatori, la salvaguardia del territorio e la qualità della vita a Monterosso e in tutte le Cinque Terre.



L’attività prevede anche la definizione e somministrazione di un questionario strutturato che consenta di indagare la posizione dei residenti e dei visitatori rispetto al tema ed in particolare: la percezione della qualità del turismo a Monterosso, le proposte di miglioramento, l’utilità di alcune iniziative già in essere (Attività generali e informative dell’Ente Parco Cinque Terre, La Card Treno “Cinque Terre”, le escursioni guidate, gli Info Point) a quella di nuove iniziative sulle quali l’amministrazione comunale sta riflettendo.



Una volta somministrato il questionario, gli allievi, suddivisi a gruppi, elaboreranno le risposte in modo da dare al Sindaco e alla sua Giunta alcune primissime indicazioni, che potranno diventare un buon punto di partenza per successivi approfondimenti.



“Sarà un’esperienza sul campo che ci auguriamo possa consentire a questi giovani allievi di intuire la complessità e la responsabilità della politica - sostiene Emanuele Moggia – il cui ruolo è mediare gli egoismi individuali in nome di un bene collettivo superiore e condiviso quanto più possibile da tutti i cittadini”. Nicoletta Piccardo, Presidente dell’Associazione Poliedri sottolinea che “il primo obiettivo della formazione politica è fare comprendere il senso della polis, intesa come comunità, di cui la politica deve essere al servizio. Il secondo è aiutare i giovani ad acquisire uno sguardo aperto, serio, che tenga conto delle diversità, in una parola “poliedrico”.