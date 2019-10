Giornata Europea Parchi Letterari, appuntamento ai santuari

Cinque Terre - Val di Vara - Domenica 20 ottobre il Parco Letterario Eugenio Montale e delle Cinque Terre propone l'ultimo percorso naturalistico letterario della stagione dedicato alla scoperta delle Cinque Terre e della loro bellezza evocativa. L'appuntamento - inserito nella V^ Giornata Europea del Parchi Letterari® - ruota attorno ai 'grandi patriarchi del Parco', testimoni silenziosi di vicende umane e naturali che da secoli affondano le loro radici nei sagrati dei Santuari della Madonna di Reggio a Vernazza e della Madonna di Soviore a Monterosso.



Sono i cipressi e i filari di lecci monumentali, antichi custodi di questi luoghi di preghiera immersi nella macchia mediterranea, sopravvissuti alle malattie, al taglio dell'uomo, agli incendi e alle trasformazioni delle aree boschive in aree agricole o cittadine. Si tratta di esemplari unici, per età, portamento, valore paesaggistico e non ultimo legami con la storia e la cultura del luogo, divenuti oggetto di tutela e parte del patrimonio artistico italiano.



A svelare tutti i segreti degli alberi monumentali del Parco, l'importanza della loro conservazione, e la varietà di significati simbolici attribuiti da grandi autori ed artisti, il naturalistica Carlo Torricelli, la letterata Cristina Currarini, in collaborazione con il Reparto Carabinieri del Parco Nazionale 'Cinque Terre'. Come sempre la dimensione del 'camminare raccontando', stimolerà i partecipanti ad un'immersione interattiva nell'ambiente circostante attraverso la speciale lente della poesia.



I percorsi naturalistico letterari rientrano nelle attività delle riserve culturali nate dalla collaborazione tra Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri (C.U.F.A.) e Parchi Letterari®.



Il PERCORSO

LUOGO DI RITROVO | di fronte Info Point Parco, 1° binario Stazione FS di Vernazza, ore 8.15



ITINERARIO | Partenza da Vernazza con bus in direzione Santuario di N.S di Reggio, ore 8.40. Sentiero n. 582 fino al Santuario di N. S. di Soviore. Rientro al termine dell'attività con sentiero n. 509 fino a Monterosso. Durata circa 4 ore



DIFFICOLTÀ | E, escursionistico. Indossare scarpe chiuse, con suola scolpita 'tipo Vibram' antiscivolo. In caso di avverse condizioni meteo l'evento sarà annullato



PARTECIPAZIONE gratuita* su prenotazione (max 25 posti), scrivendo a comunicazione@parconazionale5terre.it | tel. 346 8299811



**ad esclusione del costo del bus (il biglietto è acquistabile presso i centri accoglienza del Parco a Vernazza al costo di 1,50 euro o sul bus 2,50 euro.)