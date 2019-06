Gemellaggio tra il Turistico del Fossati - Da Passano e il De Simoni - Quadrio di Sondrio

Cinque Terre - Val di Vara - Nuova esperienza e conoscenza per l l’ITCT “Fossati - Da Passano” della Spezia. Nei giorni scorsi, sul finire dell’anno scolastico 2018 – 2019, nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro per le classi del terzo anno del turistico, si è realizzato un interessante gemellaggio con l’ITS “A. De Simoni - M. Quadrio” di Sondrio. Coordinata dalle professoresse Silvia Segalla della Spezia e Clara Marveggio di Sondrio, l’iniziativa è stata improntata verso la conoscenza di nuove realtà turistiche, ed è stata utilizzata “l'acqua” quale elemento centrale del tema comune per approfondire la comprensione delle peculiarità del mare e della montagna. Gli studenti oltre ad aver fatto alcune visite turistiche, anche nelle più rinomate cittadine dei due territori, in quello “spezzino” accompagnati dall’associazione Mangia Trekking, hanno effettuato attività di alpinismo lento sui sentieri nel Parco nazionale delle Cinque Terre. Esempio, tra Manarola e Corniglia, e bagni di mare a Monterosso. Al termine dell’esperienza, è stato rilevato che sono proprio questi buoni esempi, che vedono in diversi territori, i giovani e le scuole protagonisti di iniziative lungimiranti, la garanzia per un futuro di crescente civiltà ed adeguata attenzione ai valori ambientali.