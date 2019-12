Furti a Piano di Madrignano, gli abitanti: "Vogliamo rispettare la legge, ma non rinunciamo alla nostra tranquillità"

Cinque Terre - Val di Vara - "Leggiamo che a Follo Alto in 15 giorni sono stati effettuati 4 furti, così facciamo presente che nella nostra comunità madrignanese sono 10 giorni che a tutte le ore si sventano e si subiscono furti nelle abitazioni". Lo scrive alla redazione un gruppo di cittadini di Piano di Madrignano, in seguito alla pubblicazione dell'articolo di CDS dell'altro giorno (leggi qui).



"La cosa e il fatto preoccupante - proseguono - è che accade a qualunque ora del giorno anche quelle nelle quali normalmente nelle frazioni c’è vita e gente. Sappiamo che le forze dell’ordine sono state allertate, ma ritenevamo corretto farlo presente pubblicamente per dire che noi abitanti abbiamo creato una rete sociale di comunicazione, perché se poche fortune possiamo avere nelle piccole comunità resta forte quella della solidarietà.

Per cui un appello: siamo in allerta qui, siamo tutti a uno, vogliamo rispettare la legge ma diciamo a chiare lettere che non rinunciamo a perdere la tranquillità dei nostri piccoli borghi per malavitosi che vogliono metterci paura. Sappiamo che le forze dell’ordine si stanno muovendo e noi uniti assieme a loro. Quindi alla larga da Madrignano!”.