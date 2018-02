Fuochi d'artificio sulla torta di Mario Andreoli

Istituzioni ed amici hanno festeggiato “i primi 90 anni” dell’artefice del grandioso Presepe luminoso. Una targa in omaggio al suo “sogno di luce”.

Cinque Terre - Val di Vara - “La creatività per realizzare un grande sogno di luce; la generosità di donarlo al mondo intero”. Con questa dedica, incisa su un’artistica targa ed accompagnata da sentimenti di stima e d’amicizia, il Parco nazionale delle Cinque Terre ha inteso festeggiare i “primi novant’anni” di Mario Andreoli, l’artefice dello stupefacente Presepe sulla collina Collora di Manarola.

E’ stata una cerimonia semplice e toccante, che i promotori: Ente Parco, Comune di Riomaggiore, Amici del Presepe di Mario, Fondazione Manarola, Club Alpino Italiano, Amici della Val Fontanabuona, hanno tessuto in sordina, tenendo all’oscuro l’interessato, complici i famigliari, perché doveva essere, come è stata, una sorpresa per Mario.

Alle parole d’augurio sono seguite, da parte del sindaco di Riomaggiore, Fabrizia Pecunia; del presidente dell’Ente Parco, Vincenzo Resasco, e del direttore, Patrizio Scarpellini, espressioni di gratitudine nei confronti dello speciale ambasciatore delle Cinque Terre nel mondo, grazie al suo “sogno di luce” che si sposa con la speranza di pace e di solidarietà.



La commozione di Mario è andata via via crescendo. Come se non fosse bastata la riproduzione della magica Capanna, di pecore e di pastori ad incorniciare l’omaggio sulla targa argentata, sono arrivate due spropositate torte, che non erano sormontate da 90 candeline, bensì da due coppie di razzi in miniatura, naturalmente funzionanti, a richiamare lo spettacolo pirotecnico che tradizionalmente accompagna la prima accensione del Presepe. Infine si è spalancata la porta dell’Oratorio dell’Annunziata, che ospitava la festa, e nel Presepe sulla collina che s’era appena acceso è comparso, in lettere luminose, un messaggio augurale per Mario. Era stato costruito la sera prima e collocato sul poggio di una fascia terrazzata da Alberto Andreotti e da amici, operando nella semioscurità per non dare nell’occhio e sopportando scrosci di pioggia gelida.