Fungaioli in Liguria, occhio alle regole

Cinque Terre - Val di Vara - Con lo spegnersi dell'estate i boschi della Liguria si popolano di funghi. Dalla Regione ricordano che la raccolt deve avvenire secondo modalità definite dalla LR 17/2014 che prevede:

?? Quantità massima complessiva di 3 kg al giorno (1 kg di amanita cesarea - ovolo)

?? Raccolta dall’alba al tramonto;

?? Non possono essere assolutamente usati strumenti che danneggino le radici delle piante e il micelio dei funghi presenti nell’humus del terreno

?? I funghi devono essere trasportati in contenitori aperti (tipo cestino di vimini o scatole cartone forate) e non in sacchetti di plastica o contenitori stagni

?? Divieto di raccogliere o danneggiare funghi non commestibili o velenosi che sono comunque utili al mantenimento del sottobosco.

Se non siete assolutamente certi della commestibilità di alcuni esemplari, potete portarli presso il servizio di controllo micologico, offerto gratuitamente da tutte le ASL della Regione Liguria nei mesi da settembre a novembre.

?? ASL 1 - 0184 536868

?? ASL 2 - 019 8405 911/912 - 0182 546 256/258

?? ASL 3 - 328 0474988

?? ASL 4 - 0185 329012

?? ASL 5 - 0187 534529



tutte le info: http://www.agriligurianet.it/.../prodotti-del.../funghi.html