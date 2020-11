Frutti dimenticati e biodiversità recuperata: Liguria e Umbria nella collana Ispra

Cinque Terre - Val di Vara - Liguria e Umbria "terre vicine" nella collana Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) dei frutti dimenticati in Italia: la pubblicazione inanella racconti, testimonianze, curiosità dalla preistoria per arrivare alla Strategia europea per la Diversità 2030. Si tratta del nono e più recente quaderno che rientra nella collana dedicata ai frutti dimenticati delle regioni italiane. Tra le eccellenze emblema dei paesaggi agricoli, i muri a secco delle Cinque Terre, e 33 schede su varietà come ciliegie, fichi castagne, mele, olive, prugne e altri frutti autoctoni della nostra regione che difficilmente finiscono sugli scaffali dei supermercati. La finalità di quest'opera è puntare l'attenzione sulla salvaguardia delle antiche varietà di frutti, che rappresentano un grande e importante valore anche per la conservazione della biodiversità.