Frana lungo la ciclopedonale, in soccorso la Legge di stabilità

Cinque Terre - Val di Vara - Lo scorso 24 gennaio uno smottamento causato dalla mareggiata sul fianco della ciclopedonale MareMonti, nel tratto di Bonassola, ha comportato la chiusura della frequentata e apprezzata pista attraverso ordinanza sindacale. Il tema è oggi stato toccato in consiglio regionale per iniziativa del consigliere di maggioranza Claudio Muzio (Forza Italia – Liguria popolare), che ha chiesto all'assessore regionale alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone, “quali iniziative si stiano immaginando e se sia possibile sostenere il Comune di Bonassola, un piccolo comune, che ha già investito 130mila euro come somma urgenza”.



L'assessore ha spiegato che l'interlocuzione tra Comune e uffici regionali è avviata e che “stiamo lavorando per una soluzione in tempi brevi, che possa consentire con o senza un provvedimento di Protezione civile”. Tra le possibilità al vaglio, ha spiegato Giampedrone, attingere a quei fondi arrivato nel 2020 dallo Stato nell'ambito della Legge di stabilità. “Siamo di fronte – ha aggiunto – a una di quelle situazioni che hanno un impatto pari a quelli tipici per i quali di richiede lo stato d'emergenza, ma che sono così puntuali da non poter rientrare nello stato d'emergenza stesso”.