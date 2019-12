Frana di Torenco, soluzione ponte per rompere l'isolamento

Cinque Terre - Val di Vara - Dopo le piogge intense di ieri, e una ripresa delle precipitazioni nelle prime ore della mattina di oggi, rimangono isolate diverse località in Liguria per frane e smottamenti. Nello Spezzino i riflettori sono puntati sul comune di Follo, dove, in località Torenco, “si è riattivata la frana sull'unica strada di collegamento: attualmente sono isolate circa 70 persone”, come si legge nella nota diffusa dalla Regione. Stamani Giacomo Giampedrone, assessore ad Ambiente e Protezione civile, ha effettuato un sopralluogo sul luogo dello smottamento per verificare la situazione, accompagnato dall'amministrazione comunale locale guidata dal sindaco Rita Mazzi. “Nessuno si è fatto male, è stata garantita la tutela di tutti, e questo innanzitutto è sintomo di un'amministrazione comunale e di un sistema di Protezione civile efficaci – ha spiegato l'assessore regionale -. L'amministrazione è già intervenuta per garantire ai residenti di Torenco un collegamento pedonale e quindi la possibile assistenza sanitaria in caso di necessità, cosa fondamentale. Ora lavoriamo per capire come intervenire. In attesa di un intervento di ripristino valuteremo la fattibilità tecnica di soluzioni transitorie, ad esempio ponti Bailey, che consentano di riattivare già la viabilità”. Tempi per un ritorno alla normalità? “Parliamo di situazioni che non si risolvono né in pochi giorni né in poche settimane, ma garantiamo che ci metteremo un secondo meno del necessario e che daremo massimo supporto all'amministrazione comunale”.



Torenco era stata taglia fuori da una frana già nel 2014. Purtroppo uno di quegli eventi a cui la Liguria e il suo terreno saturo d'acqua sono ormai abituati. “Le precipitazioni delle scorse ore – ha proseguito Giampedrone – hanno colpito il Levante in maniera violentissima. Parliamo di eventi straordinari, ma con i quali ormai dobbiamo fare i conti di frequente. Stasera per il Levante sarà ancora pioggia (è stata infatti prolungata l'allerta gialla, ndr), ma meno intensa rispetto a ieri. Tuttavia l'acqua cade su un terreno saturo, quindi l'attenzione deve essere massima. Previste anche mareggiate di Libeccio molto intense”. La sindaca Rita Mazzi ha assicurato “che l'amministrazione comunale e la Regione ci sono, i cittadini ne stiano certi. Siamo subito riusciti a dare un minimo di collegamento ai residenti di Torenco, in modo da non farli sentire più del tutto isolati. Sono preoccupata ma anche soddisfatta per la risposta nell'immediato. L'assessore garantisce che lunedì ci sarà qui Anas per valutare soluzioni transitorie in attesa di quella definitiva”.



F.L.-N.R.