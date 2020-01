Frana di Torenco, Giampedrone: "Rompere l'isolamento di 70 famiglie"

Cinque Terre - Val di Vara - Sono partiti oggi i lavori di ripristino della viabilità per la frazione di Torenco a Follo, isolata carrabilmente del 20 dicembre a causa di una frana. “Si tratta – spiega l’assessore alla Difesa del suolo Giacomo Giampedrone – di un intervento di somma urgenza avviato in stretto coordinamento con l’amministrazione comunale per rompere l’isolamento della frazione, dove vivono circa 70 famiglie. La scelta, dopo un sopralluogo effettuato il giorno successivo con il sindaco Rita Mazzi, è stata quella di partire immediatamente con i lavori di messa in sicurezza definitiva. In ogni caso - precisa Giampedrone - Torenco resta comunque raggiungibile a piedi, ma non dalle automobili”.

“I lavori - precisa l’assessore - dureranno circa 3 mesi e mezzo, ma sono partiti in tempi molto rapidi, a pochi giorni dallo smottamento che ha interrotto la viabilità, una volta che le valutazioni dei tecnici hanno escluso la possibilità di installare un ponte bailey provvisorio”.