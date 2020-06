Framura, il sindaco: "Potenziamo presidi per una stagione al sicuro"

Cinque Terre - Val di Vara - Pronto a ripartire il piccolo e meraviglioso borgo di Framura, come conferma il suo sindaco Andrea Da Passano intervenuto ieri nella conferenza stampa della Regione Liguria che da qualche giorno coinvolge un paio di primi cittadini dei tanti comuni liguri. Grazie anche a nuove risorse del bilancio comunale per circa 100.000 euro stanziate a favore degli operatori economici. “Contiamo di recuperare risorse – spiega il sindaco Da Passano – da destinare agli operatori economici e anche al controllo degli accessi alle spiagge, attraverso accordi con gli stabilimenti balneari, con la polizia municipale, e con steward per il loro presidio. Per questo prevediamo anche assunzioni temporanee perché l’obiettivo è fare in modo di accogliere i turisti e affrontare al meglio la stagione estiva. Ringrazio Regione Liguria per il ruolo di coordinamento che sta svolgendo al meglio e per la vicinanza al territorio e anche per le sue campagne di promozione turistica che contribuiscono ad accendere i riflettori sulla nostra splendida regione”.