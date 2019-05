Fotografi in erba a spasso nel Parco nazionale

Cinque Terre - Val di Vara - Gli alunni delle terze della primaria Dante Alighieri della Spezia si sono cimentati nel Percorso Natura "Fotografi naturalisti in erba (e fiori)" della brochure del Centro educazione ambientale del Parco delle Cinque Terre, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, ideato dagli operatori per far prendere confidenza ai giovanissimi con le tecniche e le attrezzature speditive utilizzate in botanica.

Dopo un'introduzione all'uso delle macchine fotografiche, ai "trucchi" per scattare belle immagini a cortissima distanza e alle specie vegetali più presenti nell'area, gli alunni sono stati coinvolti a squadre in una caccia fotografica e nella rielaborazione al laptop di quanto realizzato.

Un bellissimo percorso panoramico e un po' di svago in spiaggia hanno reso "leggero" il loro impegno scientifico.