Fossola, lavori rimandati per il maltempo. Slitta apertura spiaggia

Cinque Terre - Val di Vara - Il Comune di Riomaggiore informa che l'apertura della spiaggia della Fossola slitterà di una settimana, in quanto a causa del mal tempo non è stato possibile effettuare le lavorazioni previste. Il via ufficiale era infatti previsto per sabato 7 giugno: Fossola, così come Palaedo e Scalo di Manarola (clicca qui per leggere come funzionerà), sono le aree di balneazione con spazi delimitati individuati, senza necessità di prenotare ma con una app per verificare se c'è posto.