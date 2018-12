Formazione al 'Nuovo volo' per gli studenti del liceo di Sarzana

2.700 ore per quindici ragazze e ragazzi.

Cinque Terre - Val di Vara - Premiati a Ceparana i ragazzi del liceo Scientifico Parentucelli-Arzelà di Sarzana per il progetto scuola – Lavoro, progetto nato da un'idea di collaborazione della professoressa Marcella Simoncini, primo progetto di alternanza scuola-lavoro con il “Nuovo Volo” ha visto la partecipazione di 15 studenti del Liceo Scientifico Parentucelli-Arzelà di Sarzana nel biennio 2016-2018. Ogni studente ha svolto in media 180 ore di formazione, per un totale di 2700 ore.

Il Progetto ha perseguito significativi obiettivi generali per la formazione dei giovani studenti realizzando innanzitutto un collegamento stabile tra istituzioni scolastiche, mondo del lavoro e società civile.

Tutti gli studenti coinvolti hanno dato prova di grande serietà ed impegno partecipando in modo propositivo ad un'esperienza formativa complessa che ha chiamato in causa le loro capacità personali di relazione, il loro senso di responsabilità e maturità, le loro passioni, interessi, competenze ed abilità che tutti, proprio tutti, hanno egregiamente messo in campo sia come individui che nelle diverse dimensioni di gruppo.

Gli studenti hanno infatti partecipato attivamente e con grande entusiasmo, previa conoscenza della struttura e della sua metodologia di funzionamento, alla gestione di tutte le attività del Centro Socio Educativo Riabilitativo “Il Nuovo Volo”, in particolare alla gestione della Libreria “Il Libro dei Sogni”, alla Bottega “Sogni fatti a mano” e “Chic Scambiando”.

Con dedizione e creatività hanno inoltro prestato il loro impegno nella gestione di un importante progetto di Comunità - “Il Parco delle Farfalle” - fortemente voluto dall'Amministrazione del Comune di Bolano e realizzato grazie al contributo della Fondazione Carispezia.



Il Sindaco Alberto Battilani dichiara: “I giovani studenti hanno svolto un'esperienza caratterizzata dal “fare insieme”, quindi di autentica educazione alla democrazia ed alla cittadinanza. Essi hanno avuto l'opportunità di sperimentare in un contesto reale la complessità dei modelli culturali e sociali del territorio, mettendo alla prova ed ampliando le competenze trasversali acquisite nel contesto scolastico e spendibili, in seguito, ci auguriamo con loro, anche nel mondo del lavoro. Siamo grati a tutti gli studenti che hanno contribuito a rendere il nostro mondo migliore con lo svolgimento della loro esperienza formativa in un servizio, “Il Nuovo Volo” che ha nel lavoro di rete e nella centralità e rispetto della persona, anche diversamente abile, i suoi punti di eccellenza.

Il commento della Dott.sa Enza Famulari, psicologa : “Siamo grati a questi quindici primi studenti che hanno aperto la strada agli altri studenti che hanno scelto di fare il loro progetto di alternanza presso il Nuovo Volo, quelli del Liceo Costa che ringraziamo sentitamente e gli ultimi 15 arrivati per questo anno ancora dal Liceo Parentuccelli. Tutti questi giovani che hanno scelto di impegnarsi, nella costruzione di un percorso di formazione all'insegna dell'inclusione rappresentano per la nostra Comunità un segno tangibile di speranza.”



Durante la manifestazione è stata donata ai quindici studenti del liceo Scientifico Parentucelli-Arzelà di Sarzana (Alessandro Galletti, Anna Marchio, Dalila Conte, Filippo Paganini, Francesca Ianniello, Gaia Mangini, Luca Mangini, Mathilde Lutman, Matilde Verdina, Matteo Rosa, Nicole Tognetti, Rachele Bonfiglio, Sara Gianrossi, Teresa Vinciguerra e Tommaso Valerio) una pergamena, un piccolo ma significativo segno di riconoscenza, significativo perchè preparato interamente dagli artigiani-artisti diversamente abili del Nuovo Volo espressamente per loro.