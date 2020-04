Forbes invita ad andare in gita 'virtuale' alle Cinque Terre

Cinque Terre - Val di Vara - Il celebre magazine Forbes, in un articolo di Catherine Sabino, dà ai lettori qualche dritta per godersi la Liguria... a distanza. E tra i vari suggerimenti non ne poteva mancare uno a tema Cinque Terre. L'invito è dare un'occhiata ai video realizzati dal Consorzio Turistico Cinque Terre e prendere parte ai tour virtuali disponibili. Lodi anche al nuovo sito del Parco nazionale: "E' ricco di informazioni con idee per camminare, nuotare, andare in kayak, fare tuffi, e ancora video che restituiscono il sapore della vita di quei posti".