Fondi regionali per sistemare la frana di Cassana

Cinque Terre - Val di Vara - E’ stato appena approvato dalla giunta regionale su proposta dell’assessore Giacomo Giampedrone un contributo di 165.000 Euro finalizzato al ripristino della viabilità comunale in località Cassana sulla strada Corneto/ Chiesa. Il movimento franoso ha isolato di fatto tutto il nucleo frazionale della Chiesa per cui questo contributo permetterà in tempo brevi di ripristinare il passaggio veicolare. I lavori già affidati stanno procedendo speditamente. “Ancora una volta riscontriamo grande attenzione da parte della Giunta Toti ed in particolare dell’assessore Giampedrone - commenta, soddisfatto, Claudio Delvigo, sindaco di Borghetto Vara -. Questa brutta frana sta infatti creando problemi a buona parte della popolazione di Cassana e come amministrazione comunale ci siamo subito attivati per il ripristino. Ringraziamo quindi Regione Liguria per questa ulteriore prova di solidarietà e vicinanza alle problematiche dei nostri territori".