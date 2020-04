Cinque Terre - Val di Vara - Stamani a Follo volontari della Protezione civile si sono messi all'opera sanificando le vie e le piazze principali del comune nonché i luoghi più frequentati come fermate bus in prossimità di banca, posta e negozi. "Utilizzano appositi prodotti che garantiranno un’efficace azione di prevenzione ambientale e riduzione del rischio per affrontare l’emergenza Covid-19", spiegano dal Comune.