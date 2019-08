Follo si emancipa con un nuovo sistema di comunicazione con i cittadini

Cinque Terre - Val di Vara - Il comune di Follo, come altri comuni limitrofi, ha aderito ad un servizio operativo ed economico, attivo 24 ore su 24, denominato Alert System. Un sistema di comunicazione molto efficace, con il quale, in modo agevole e tempestivo,

l’amministrazione comunale informa, in tempo reale, tutti i cittadini del verificarsi di situazioni di interesse pubblico che richiedono l’immediatezza dell’informazione, in modo da indurre a comportamenti adeguati. Con una semplice telefonata, a casa o al proprio numero di cellulare, un messaggio pre-registrato spiegherà cosa fare in caso di allerta Meteo o di situazioni di emergenza e fornirà informazioni di pubblica utilità come la chiusura di scuole, l’interruzione di servizi, le modifiche della viabilità o altro ancora...



Al momento, nel programma del sistema sono presenti i numeri di telefono pubblicati sull’elenco telefonico, già in possesso dell’amministrazione; i cittadini che vorranno essere inseriti potranno farlo gratuitamente attraverso appositi form del sito del comune (http://www.comunefollo.it) o tramite la App appositamente dedicata (Alert System). Sarà possibile anche telefonare al numero verde 800180028 per ricevere un SMS con il link per visualizzare il contenuto della App sul browser del proprio cellulare. Considerata l’importanza del servizio Alert System, l’amministrazione comunale auspica il gradimento dell’iniziativa volta alla tutela del territorio e all’incolumità degli abitanti ed invita tutti i cittadini a sottoscriverla e ad usufruirne al meglio. E' un progetto a cura del Consigliere Delegato alla Protezione Civile Geom. Gabriele Contin.