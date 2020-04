Cinque Terre - Val di Vara - L’isola ecologica di via Greti di Durasca, a Folllo, si appresta a riaprire gradualmente. Da mercoledì 22 aprile solo per il verde da sfalci e da lunedì 27 aprile per tutto il materiale. Funzionerà su prenotazione: è possibile chiamare per prenotare, dal 18 aprile, al numero verde 800487711.