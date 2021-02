Follo non dimentica il 15 febbraio 1945

Cinque Terre - Val di Vara - Questa mattina si è svolta a Follo la cerimonia per ricordare il 15 febbraio 19545: anniversario dell’impiccagione di quattro partigiani: Sante Gattoronchieri, Alcide Paita, Albino Pietrapiana e Vasco Pieracci. Alla presenza del sindaco di Follo Rita Mazzi, dell’assessore Pasquale Gaicomobono, del Comitato Unitario della Resistenza nella persona di Giorgio Pagano, dei rappresentanti della sezione Anpi di Follo, la cerimonia del ricordo è iniziata davanti al Monumento di Tutti i Caduti delle Guerre. "Insieme per ricordare i quattro ragazzi che hanno saputo prendere in mano le sorti del loro destino per cercare di cambiare le cose, diventando partigiani per poi essere uccisi brutalmente da una rappresaglia nazi-fascista. Nonostante l’emergenza Covid-19 che stiamo vivendo, abbiamo voluto ricordare seppur solo alla presenza di autorià e associazioni: affinché la memoria della Resistenza non vada persa nel tempo ma che le azioni di quei partigiani e i loro nomi siano indelebili, se non altro per la libertà di cui godiamo adesso, anche grazie a loro" - si legge nella nota del Comune.