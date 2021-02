Follo, gli uffici edili vanno online con lo sportello digitale

Cinque Terre - Val di Vara - Una nuova finestra consultabile, registrandosi dal sito comunale www.comunefollo.it, che si prepara a diventare la proiezione virtuale degli uffici edili del comune di Follo che si è abituati a frequentare in Piazza Matteotti, 9.

Una novità che arriva in un momento storico in cui l’accesso alla sede di cemento e di vetro a causa dell’emergenza sanitaria è più faticosa, diamo pertanto ai cittadini la possibilità di accedere agli uffici dedicati all’edilizia con il web grazie al progresso digitale.

"L’attivazione del Portale Istanze Online – spiega l’assessore ai Lavori pubblici e Urbanistica Corrado Vezzi – è un luogo digitale dove è possibile richiedere i servizi comunali inerenti al mondo dell’edilizia tutti i giorni, senza limiti di orario, ventiquattro ore su ventiquattro. Uno sportello online grazie al quale non sarà più necessario non solo recarsi in Comune, ma nemmeno consegnare le pratiche. Basta inviarle online con un clic. Tra le molte possibilità infatti, si può compilare, e presentare online, le proprie istanze all’amministrazione comunale e poi inviarle per via telematica agli uffici competenti".

Per chi non è esperto in informatica o per chi volesse conoscere meglio il servizio, è disponibile un momento di formazione fissato per la mattina del 23 marzo alle ore 11.30, sulla piattaforma zoom, per garantire un supporto all’utilizzo del nuovo portale.

Sul sito istituzionale dell’ente verranno indicate le modalità di partecipazione all’incontro online.

"È un ulteriore passo digitale – conclude Corrado Vezzi – in cui stiamo un passo dopo l’altro dematerializzato i processi interni. Il consiglio comunale si svolge in streaming e dal prossimo mese offriremo questo nuovo interfaccia per accedere a tutti i servizi inerenti all’edilizia da un semplice smartphone".