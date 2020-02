Follo, differenziata al 94 per cento

Cinque Terre - Val di Vara - "???????????? ????????: ???? ???????????? ???? ?????????? ???????????????????? ???? ????,??% ???? ???????????????? ??????????????????????????. D?????????????? ????????: ???? ???????????? ???? ?????????? ?????????????????? ?????????? ???? ????%. La prima sfida, il primo progetto studiato su misura per i follesi. Tre anni di lavoro intenso per rimuovere anche l’ultimo cassonetto stradale, attivare sull’intero territorio il sistema di raccolta domiciliare “Porta a Porta”, dotando i cittadini di un regolamento funzionale per migliorare il decoro urbano ed essere stati i capofila dell’applicazione della tariffa puntuale prima per la frazione residua poi per l’organico". Post orgoglioso quello affidato a Facebook da Kristopher Casati, che era assessore al ciclo dei rifiuti a Follo quando partì il progetto. Ora ricopre la medesima carica nel comune capoluogo.

"Dal 2017 vantiamo un consolidato 90% di raccolta differenziata che oggi sfiora il 94%. Non è utopia, è competenza, amore per il territorio, sinergia ed un successo della politica del fare.

Grazie ai principali attori, i cittadini, e al loro impegno quotidiano che ha permesso di raggiungere risultati ben superiori alle attese", conclude Casati, che oggi ricopre la carica di presidente del consiglio comunale follese.