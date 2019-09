Follo, al via il corso per entrare in Croce Rossa

Cinque Terre - Val di Vara - Mercoledì 9 ottobre alle 20.30 inizia il nuovo corso base per entrare a far parte della grande famiglia di Croce Rossa Italiana. Il corso si terrà presso i locali della CRI Comitato di Follo in piazza Giuseppe Garibaldi 17. Obiettivo del corso di accesso è quello di far conoscere la storia, la cultura e i valori del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Verranno trasmesse le nozioni di base del Diritto Internazionale Umanitario e illustrate le attività svolte dalla Croce Rossa in Italia e nel Mondo.

Scopo principale del corso è anche quello di offrire una formazione di base sulle nozioni di Primo Soccorso per insegnare al futuro Volontario i gesti salvavita e, più in generale, per formare i cittadini responsabili di oggi e di domani.

Il corso di Accesso per diventare Volontari della Croce Rossa Italiana è aperto a tutti i cittadini a partire dai 14 anni.

Il calendario delle lezioni verrà comunicato alla prima lezione.



Per informazioni e iscrizioni:

Formazione@crifollo.it

Tel. 3313475331