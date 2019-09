Fine settimana con 'Fattorie aperte' in tutta la Liguria

Cinque Terre - Val di Vara - Ritorna, sabato 28 e domenica 29, Fattorie Aperte, l'iniziativa di Regione Liguria per avvicinare bambini e famiglie al mondo della produzione agricola e zootecnica e della pesca. Ad annunciarlo è l'assessore regionale all'Agricoltura e Pesca, Stefano Mai.



"Saranno circa 50, tra fattorie e ittiturismi, le aziende ad aderire in Liguria per avvicinare i cittadini alle nostre produzioni agricole e ittiche, ma anche alla meraviglia del nostro territorio - dichiara l'assessore Mai -. Far scoprire ai nostri cittadini, soprattutto ai bambini, questo mondo, è fondamentale".

Nel fine settimana sarà possibile visitare le aziende aderenti e partecipare ai numerosi laboratori organizzati. "Vogliamo che i cittadini 'tocchino con mano' - prosegue l'assessore Mai -. Si potranno riscoprire la nostra storia e le nostre tradizioni. Si parla dell'identità ligure".



In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019.



Le aziende agricole/ittiturismi spezzini aderenti:



Azienda agricola

Bartolucci

Loc. Usurana - Calice al Cornoviglio (SP)

tel 0187 576553 - cell 338 4120114

apibarto@libero.it



Laboratori:

- Il meraviglioso mondo della api

- Divento apicoltore

- Il bosco



Azienda Agrituristica

Degli Olivi

Loc. Bardellone – Cà Vagate, Levanto (SP)

tel 0187 1851922 cell 393 0641515

aziendaagricoladegliolivi@cdh.it

www.agriturismodegliolivi.com



Laboratori:

- Gli animali da latte: pecore, capre e mucche ed il ciclo del formaggio



Azienda Agrituristica

Giandriale

Loc. Giandriali, 5 – Maissana (SP)

tel 0187 840279 - cell 339 2954906

info@giandriale.it

www.giandriale.com



Laboratori:

- La foresta dei bambini: bosco didattico sugli alberi con percorso sensoriale



Cooperativa sociale

Il Carpanedo

Via del Canale, 3a fraz. Limone - La Spezia

cell 393 9084775

fattoriadelcarpanedo@gmail.com



Attività didattica

- Creiamo con la natura

- Il barattolo dei desideri



Azienda Agrituristica

Il Fienile

Via Masignano, 16 - Arcola (SP)

tel 0187 987160 - cell 347 0183605

fienile2003@alice.it

www.agriturismofienile.com



Laboratori:

- La vendemmia

- Mani in pasta



Azienda Agrituristica

La Sarticola

Via Sarticola, 19 – Ortonovo (SP)

tel 0187 661111 - cell 328 8431665

info@lasarticola.it

www.lasarticola.it



Laboratori:

- Il meraviglioso mondo delle api

- Visita alla fattoria

- Vendemmiamo insieme



Azienda Agrituristica

Mamma Chica

Via Carpena di Marinasco, 4 c - Fraz. Cozzano, La Spezia

cell 344 2881964

info@agriturismomammachica.eu

www.agriturismomammachica.eu



Laboratori:

- Il mio amico pony

- Corso di cucina

- Il farfallorto



Apicoltura

Taggiasco Enrico

Via Buon viaggio 342 - La Spezia

tel 0187 501362



Laboratori:

- Dall’alveare al vasetto



Ittiturismo

Piccola Pesca Monterosso al Mare

Via XX Settembre, 22 – Monterosso al Mare (SP)

Cell. 335 5396148

ibmartelli@gmail.com

www.monterossopescaturismo.org



Laboratori:

- Salpata con reti da postaPesci

- Percorso e storia della pesca locale e sostenibilePesci