Finalmente Borghetto riabbraccia il suo ponte

Nell'ottobre 2011 il torrente Pogliaschina esondò e da quel giorno la bassa Val di Vara era rimasta orfana di un passaggio fondamentale. Aperto il traffico, Toti: "Ferita sanata".

Cinque Terre - Val di Vara - E' stato aperto oggi al traffico il ponte sul torrente Pogliaschina, nel comune di Borghetto Vara. In seguito ai gravi eventi alluvionali dell'ottobre 2011 e all'esondazione del corso d'acqua che causò, come tutti ricordano, gravi danni ai ponti lungo la provinciale 566 e la statale 1 "Via Aurelia" nell'ambito del territorio comunale di Borghetto, è stata sottoscritta una convenzione tra Anas, Regione Liguria, Provincia della Spezia e Comune di Borghetto Vara finalizzata ad intervenire sul ripristino della viabilità. In virtù della sinergia fra gli Enti coinvolti, la Regione Liguria ha redatto il progetto definitivo, con avanzamento alla fase esecutiva da parte di Anas che ha seguito anche le successive fasi approvative, le procedure di gara e i lavori di ricostruzione della nuova infrastruttura. L'intervento di ripristino dei due ponti sul torrente Pogliaschina è cofinanziato da Anas e Regione Liguria per un importo complessivo di 2,6 milioni di euro.



Presenti questa mattina durante il passaggio del primo veicolo sulla nuova infrastruttura il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l'Assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone e, per Anas (Gruppo FS Italiane), il Coordinatore Territoriale Nord-Ovest Dino Vurro e il Responsabile dell'Area Compartimentale della Liguria Salvatore Campione. Le fasi di costruzione del ponte lungo la SP566 sono state rallentate dalla risoluzione contrattuale, avvenuta nel marzo di un anno ga, con l'impresa incaricata degli interventi, a causa di gravi inadempienze. Così, successivamente, Anas ha affidato i lavori alla seconda impresa nella graduatoria originaria della gara d'appalto, l'ATI Costruzioni Ruberto - Pignataro Costruzioni Generali, che ha portato a completamento la ricostruzione del primo dei due ponti in progetto. Il nuovo ponte sulla provinciale 566, realizzato in acciaio, è lungo 27 metri con un impalcato costituito da traversi metallici con soletta in cemento armato ed è sostenuto da un lato da un arco e dall'altro da una trave che corre per tutta la lunghezza dell'opera. Le strutture principali sono costituite da elementi tubolari di vario spessore, saldate, mentre al di sotto dell'impalcato sono montati traversi metallici con sezioni collegate attraverso opportune giunzioni. Sulla nuova struttura verranno spostati tutti i sottoservizi presenti nell'area, per rendere possibile la demolizione del ponte sull'Aurelia e la successiva costruzione della nuova opera. "Grazie ai finanziamenti messi a disposizione anche da Regione Liguria - ha detto Toti - è stato possibile proseguire i lavori con demolizione e ricostruzione del secondo ponte lungo la Via Aurelia e sanare così definitivamente una ferita per il territorio che durava da troppi anni'.



