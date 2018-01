Figoli: "Nostre frazioni penalizzate dalla dislocazione dei seggi"

Ricco è un comune con tante frazioni sparse, predisposta una navetta a spese dell'amministrazione per aiutare gli abitanti di Polverara, Graveglia e Ponzò.

Cinque Terre - Val di Vara - "Impegni istituzionali nel mio ruolo di delegato provinciale impongono la mia presenza a Genova in Consiglio Regionale nella settimana della Memoria. Mi preme ringraziarVi per l’impegno di questa mattina". Parole del sindaco di Follo Loris Figoli che dedica un pensiero anche alla scelta obbligata e provvisoria di convogliare su Riccò e San Benedetto i seggi elettorali di Polverara/Graveglia e Ponzò: "Sento il dovere di esprimere il mio rammarico per questa decisione. Si è preferito, con gli uffici, evitare conseguenze netta e valutare soluzioni che conservino aperte al futuro le condizioni dei seggi".



"La stagione ancora fredda e l'inadeguatezza rispetto a condizioni di disabilità - continua il sindaco di Riccò - ci ha suggerito una ricollocazione provvisoria che non è irreversibile: ancorché sia chiaramente difficile ipotizzare consultazioni elettorali invernali in quelle strutture periferiche. Ringrazio gli Uffici per l’impegno e, in particolar modo, la Signora Drovandi che ha impostato, in accordo con la maggioranza, un servizio di navetta a vantaggio di tutte le frazioni prive di seggio elettorale. Uno sforzo per l’ente, che fa i conti con risorse assai limitate, ma un piccolo segnale a vantaggio di una comunità locale che vive frazioni sparse ricche di tradizioni: il tempo che passa deve imporci soluzioni senza mai dimenticare le nostre origini".