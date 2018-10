Festa della Madonna del Rosario a Bonassola

Cinque Terre - Val di Vara - Come ogni anno a Bonassola viene organizzata la Festa della Madonna del Rosario nel primo fine settimana di ottobre.

Quest'anno le date sono 5, 6 e 7 ottobre. Sarà un week end ricco di eventi che celebreranno la Madonna del Rosario, tanto cara ai bonassolesi. Ci sarà la tradizionale pesca di beneficenza e la corsa ciclistica. Nelle serate di venerdì e sabato presso l'Arena "La Bussola" ci saranno il banco gastronomico e il ballo popolare e moderno con orchestra per arrivare alla serata di sabato in cui, tempo e mare permettendo, si farà la posa dei lumini in mare e lo spettacolo pirotecnico.

In tutti e tre i giorni celebrazioni religiose che culmineranno con la processione di domenica pomeriggio. Tutto sarà possibile grazie al prezioso contributo della cittadinanza, del Comune della Parrocchia ma soprattutto dei volontari che si occupano dell'organizzazione.