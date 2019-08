Ferragosto a Veppo per Toti e Giampedrone

Cinque Terre - Val di Vara - Come annunciato il governatore della Liguria Giovanni Toti assieme all'assessore Giacomo Giampedrone a Ferragosto ha presenziato alla 40° edizione della partecipatissima 'Festa dell'emigrante' di Veppo, frazione del Comune di Rocchetta Vara. Il governatore ligure si è intrattenuto dialogando con le tantissime persone intervenute per parecchio tempo. La calda accoglienza degli abitanti ha voluto essere anche un ringraziamento per l'impegno nel risolvere il problema del ponte crollato durante l'alluvione del 2011: "L'inaugurazione del mese scorso è stato un grande segnale nel far capire che la Regione Liguria è vicina in modo concreto alla Val di Vara ed alla sua gente come sottolineato più volte dal sindaco Roberto Canata. Il presidente ha gustato ed apprezzato la cucina locale e dato disponibilità per altre visite al territorio" - spiegano soddisfatti gli organizzatori.