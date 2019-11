Cinque Terre - Val di Vara - Il treno regionale 11363 dal prossimo 15 dicembre fermerà anche a Deiva Marina. Una piccola ma grande vittoria per il comune rivierasco che aveva fatto una precisa richiesta alla Regione Liguria affinchè intercedesse presso Rete Ferroviaria Italiana per questo significativo valore aggiunto. Tale provvedimento comporta un allungamento di traccia di 3 minuti ed un conseguente arrivo a La Spezia Centrale del treno in oggetto alle 7.45". Un convoglio fondamentale per i pendolari del mattino, per gli studenti che frequentano le scuole superiori del capoluogo.