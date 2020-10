Femca e Fit Cisl: "Il sindaco si è dimenticata dei lavoratori di Deiva Sviluppo: pronti allo sciopero"

Cinque Terre - Val di Vara - “Vorremmo capire se il sindaco di Deiva Marina, Alessandra Avegno e la sua giunta si prendono gioco della Femca e Fit Cisl o se credono di giocare una partita da soli. Si è impegnata Venerdì 25 settembre in Prefettura a convocare le parti sociali al fine di definire la precaria situazione dei lavoratori della Deiva Sviluppo s.r.l. al contrario di quanto dichiarato ha convocato per Sabato 3 ottobre il consiglio comunale per deliberare l’affidamento del servizio idrico e dei rifiuti all’Ato di La spezia, procedendo di fatto senza nessuna garanzia per i lavoratori della società messa in liquidazione”, scrivono in una nota il segretario Generale Femca Cisl Liguria Romeo Bregata e Umberto Zane, coordinatore d’Area regionale Fit Cisl. “Abbiamo chiesto di essere auditi in consiglio comunale ma non ci è mai pervenuta nemmeno una risposta alla nostra richiesta, ma anzi siamo stati convocati nell’ufficio del sindaco in maniera formale solo dopo il consiglio comunale e dopo l’assemblea dei soci, quindi a valle di decisioni già intraprese. Abbiamo chiesto più volte all’amministratore unico Dott. Domenico Ravà la soluzione ad alcuni problemi correlati alle retribuzioni dei dipendenti, ma anche qui nessuno si è mai preoccupato di rispondere alle nostre sollecitazioni. Siamo fortemente preoccupati della continuità lavorativa dei dipendenti della Deiva Sviluppo, e siamo altresì preoccupati del mantenimento efficace dei servizi per il comune di Deiva Marina.Per questo riapriremo lo stato di agitazione dei lavoratori e se non saremo ascoltati, proclameremo alcune giornate di sciopero cercando di coinvolgere il più possibile tutta la cittadinanza di Deiva Marina”, concludono Bregata e Zane.