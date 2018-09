Fegina avrà un nuovo volto entro la Primavera 2019

Nel primo lotto di lavori al lungomare "nuovo" di Monterosso il risanamento della passeggiata, la ripavimentazione del tratto davanti alla stazione con nuovi punti luce e alberi.

Cinque Terre - Val di Vara - Un nuovo volto per il lungomare di Fegina, solcato ogni anno da migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo. Ieri con delibera di giunta, il Comune di Monterosso ha stato approvato il progetto definitivo del primo lotto che prevede lavori di consolidamento e riqualificazione del Lungomare di Fegina. Obiettivi previsti di questa prima parte di opere il risanamento strutturale della passeggiata, nei tratti compresi tra piazza Fegina e l'inizio della stazione ferroviaria lato ovest e tra l'ingresso carrabile sul primo binario e la galleria lato Fegina. Oltre a questo si metterà mano alla pavimentazione che sarà posata su un unico livello, nel tratto davanti alla stazione, compresa la demolizione e il rifacimento della vecchia soletta, la sostituzione degli alberi e dei punti illuminanti. Un cavidotto dedicato a fognatura e linee elettriche e uno slargo delimitato per sosta BUS, taxi e Ncc, completa il quadro dei lavori.



Il progetto, avente un importo totale lavori stimato superiore ai 150.000 euro, secondo il vigente Codice degli Appalti non può essere gestito dal Comune di Monterosso per quanto riguarda la gara e l’affidamento dei lavori. La Centrale Unica di Committenza sarà il Comune di Lavagna, con cui é attiva una convenzione a tal proposito. I lavori, verosimilmente, inizieranno alla fine del 2018 e termineranno durante la Primavera 2019. A metà ottobre si terrà un assemblea pubblica in cui verrà spiegato l’iter che ha portato alla realizzazione dello studio di fattibilità tecnico-economico e alla scelta del primo lotto su cui realizzare il progetto definitivo-esecutivo.