Fabiani: "Resta di primaria importanza tutelarsi, riconoscendo il diritto alla privacy di tutti"

Cinque Terre - Val di Vara - "La nostra collettività affronta con rispetto la malattia di alcuni di noi e non indaga sul numero e sull'identità dei contagiati. Oggi resta di primaria importanza tutelarsi, riconoscendo il diritto alla privacy di tutti. Praticare reciprocamente buone norme di stretto isolamento di ogni nucleo familiare, in vigore ormai da oltre una settimana, ci fa ben sperare sull'inutilità di conoscere lo stato di salute dei propri concittadini: se non per partecipazione etica alle altrui sofferenze". Così Corrado Fabiani, sindaco di Brugnato, che aggiunge: "Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti i lavoratori che in questi giorni con il loro impegno quotidiano, e sicuramente con maggiore rischio per la propria salute, ci garantiscono i servizi di base: si tratta di numerosi dipendenti, in particolare degli operatori sanitari, delle forze dell'ordine e di coloro che con le loro attività garantiscono gli approvvigionamenti dei beni di prima necessità. Un ringraziamento speciale ai volontari della Protezione Civile di Brugnato e della Croce Azzurra brugnatese, sempre in prima linea".

Il sindaco