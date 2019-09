Ex vigile riempie Calice di volantini per il ripristino del montascale al castello Doria Malaspina

Cinque Terre - Val di Vara - Una serie di volantini che denunciano il mancato funzionamento del montascale del Castello Doria Malaspina. L'azione di un agente di Polizia locale in congedo, Enzo Bettinotti, ex alpino ed oggi membro dell'associazione "Arguadumà" di Calice al Cornoviglio.

I volantini comparsi per Calice hanno un testo in cui viene denunciato, appunto, il malfunzionamento del montascale che permetterebbe ai cittadini disabili di accedere al castello.

In una nota si legge: "Da oltre vent’anni, infatti, l’edificio storico è stato dotato di un montascale per permettere agli anziani ed a chiunque abbia difficoltà a deambulare di arrivare al piano nobile, dove si svolgono gli eventi culturali e dove hanno sede il museo della Resistenza ed il Centro di educazione ambientale. Non si sa per quale motivo, il montascale non sia mai entrato in funzione. La cremagliera che dovrebbe trasportare l’apposita poltroncina è ormai arrugginita e nei fine settimana, quando il castello è visitabile, è facile sentire le proteste delle persone che vedono negato un loro diritto".

"Bettinotti - si legge - ha un amore smisurato per la terra in cui è nato e spesso promuove iniziative per migliorarla. Ha raccolto, per esempio, il denaro necessario ad acquistare nuovi giochi per il parco pubblico di Santa Maria. Il materiale è arrivato, ma da mesi giace in un magazzino perché nessuno provvede a tagliare l’erba dell’area verde. L’estate ormai è finita, i villeggianti sono rientrati e nessuno ha potuto godere del parco. Ha avuto successo, invece, l’idea di Bettinotti di raccogliere le pile usate in piccole damigiane collocate ovunque: i residenti hanno capito l’importanza di differenziare e utilizzano anche questi contenitori “artigianali” ma efficaci".