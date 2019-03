Escursione al Santa Croce, con la Pro loco di Pignone

Cinque Terre - Val di Vara - Escursione ad anello al monte e alla chiesa di Santa Croce con partenza e arrivo in località Puin. Il percorso parte da Puin (Monti di Pignone, lungo la SP 38 che va da Piandibarca - SS1- a Colla di Gritta - Monterosso).

Lungo sentieri appena ripuliti da volontari, si raggiunge il Monte Santa Croce in territorio di Vernazza, dove ci fermeremo per una pausa con panino e salsiccia. Dalla cima del monte è possibile ammirare un vasto panorama sul mare e sulla costa ligure.

Alle 14.45 nella piccola chiesa di S. Croce sarà celebrata la S. Messa.

Riprenderemo poi il sentiero per il ritorno a Puin nel pomeriggio seguendo un percorso che, transitando su un piccolo ponte in pietra, ci porterà a Saggiano e quindi nuovamente a Puin.

L'escursione si svolge su sentiero: occorrono abbigliamento e calzature adeguati.

Ritrovo ore 9.30 in località Puin, partenza ore 10. Rientro attorno alle 16.30.

Dislivello circa 200 metri., percorso totale circa 5 km.



Quota di partecipazione

Adulti € 12

Bambini (fino a 10 anni) € 6

Iscrizioni entro il 3 aprile ai numeri seguenti:

Alberto 339 7602511

Giuliana 333 7189436





L'evento è organizzata da Comune, Pro loco, Volontari A.I.B. di Pignone con il patrocinio del Comune di Vernazza