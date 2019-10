Erosione e cambiamenti climatici spiegati ai più giovani dal Cea

Cinque Terre - Val di Vara - Cresce l'interesse per il Centro di educazione ambientale del Parco nazionale delle Cinque Terre. In questi giorni sono state deliberate le linee programmatiche per l'anno 2019-2020. Sarà fatta particolare attenzione alle tematiche ambientali che riguardo al Parco sia in ambito marino che terrestre.



"Abbiamo inserito - spiega Caterina Natale, referente amministrativo per il consorzio "Ati Cinque Terre" - tutti i principi dell'agenda 2020- 30 sulla sostenibilità ambientale, anche sullo sfruttamento del suolo e dei cambiamenti climatici. Faremo molta attenzione anche al delicato tema dell'erosione costiera e della biodiversità. Tutto questo questo viene svolto nell'ottica della teoria e della pratica, quindi lezioni in aula e all'aperto. Verranno fatte una serie di uscite per toccare con mano tutto ciò che rappresenta il Parco nazionale delle Cinque Terre".

"In alcuni casi le uscite precederanno le lezioni anche nella nostri spazi - prosegue - oppure anche negli istituti scolastici coinvolti. C'è sempre ampia scelta tra l'ambito terrestre e l'ambito marino. Vengono inoltre approfondite le tematiche specifiche in base alle esigenze della programmazione scolastica di ogni docente per non avere un'offerta standardizzata. Questi sono i nostri nuovi focus".

"Rimane costante il rapporto del Parco con le scuole all'interno del suo territorio - ha aggiunto -. Viene fatta sempre la formazione sulla sicurezza nei sentieri a partire dalla corretta fruizione degli stessi. Questo avviene anche nei progetti in essere nel Parco, ad esempio Maregot, senza dimenticare l'importanza delle giornate nazionali come quelle Onu e Unesco".

E' il Parco nazionale delle Cinque Terre ha redigere la proposta destinata alle scuole dei Comuni di Riomaggiore, Vernazza e Monterosso. Ciò avviene a titolo completamente gratuito per tutte le scuole di ordine e grado. Per le altre scuole che arrivano dal resto della provincia e anche da fuori regione viene attuato un lavoro di sensibilizzazione secondo la filosofia del Parco.

Il Centro di educazione ambientale del Parco nazionale delle Cinque Terre conta degli operatori certificati sul territorio. Quattro sono dottori laureati in materie scientifiche con esperienza nel settore. Tre di questi hanno la certificazione da parte della Regione Liguria e sono loro il cuore di tutto i progetti tramandando i valori e i tesori del Parco nazionale delle Cinque Terre. Il Cea è accreditato nel sistema regionale.