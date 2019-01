Entro il 21 gennaio i “suggerimenti” al Comune sugli interventi pubblici del 2019

Cinque Terre - Val di Vara - Il Comune di Levanto prosegue l’esperienza del “Bilancio partecipato”, una modalità di gestione condivisa con i cittadini delle risorse pubbliche non vincolate a capitoli di spesa che richiedono una copertura stabilita per legge.

Lo scorso 27 dicembre, in occasione della tradizionale “Giornata della trasparenza e della partecipazione”, l’amministrazione ha tenuto un’assemblea pubblica nel corso della quale il sindaco, Ilario Agata, e l’assessore al Bilancio, Olivia Canzio, hanno illustrato ai presenti il significato dell’iniziativa e gli interventi realizzati anche in base alle preferenze espresse dai cittadini attraverso la compilazione di un questionario.



Questionario che viene proposto anche per l’anno corrente. È scaricabile dal sito del Comune, all’interno della pagina “Bilancio partecipato 2019” che contiene anche tutte le informazioni indispensabili per partecipare alla redazione del nuovo bilancio indicando le proprie priorità. Una volta compilato, il documento può essere inoltrato al Comune attraverso la mail barbara.moggia@comune.levanto.sp.it oppure consegnato all’ufficio protocollo, entro il prossimo 21 gennaio.