Efficientamento energetico, investimenti per una Brugnato più "green"

Cinque Terre - Val di Vara - Investimenti per circa 50mila euro a Brugnato e destinati all'adeguamento e all' efficientamento energetico degli edifici pubblici e del patrimonio comunale e allo sviluppo sostenibile. Il semaforo tra via Provinciale e via Antica Romana, ormai vetusto e non più conforme alle norme, adotterà nuove tecnologie con funzioni "intelligenti". Fra le novità è previsto anche il piano di efficientamento energetico di palazzo civico: in particolare le azioni di riqualificazione coinvolgeranno diverse strutture comunali, la sede municipale di Piazza Martiri, la scuola primaria e secondaria, e il palasport. "Con questi ulteriori interventi Brugnato diventerà un paese ancora più green - spiega il sindaco Corrado Fabiani -, abbatteremo i consumi aumentando il confort generale di questi edifici ad uso pubblico, migliorando la qualità dell'aria. E' una operazione importantissima che guarda all'ambiente e alla riduzione di Co2, riqualifica i nostri edifici e permette un risparmio energetico ed economico attuale e futuro".