Due trekking ad anello per godersi le Cinque Terre

Cinque Terre - Val di Vara - Sabato 27 e domenica 28 giugno torna il Cinque Terre Walking Park: il programma di escursioni con guide esperte alla scoperta del paesaggio terrazzato e del patrimonio di biodiversità custodito nella ricca rete sentieristica del Parco, tra i servizi compresi nella Cinque Terre Card.



TREKKING RIOMAGGIORE (partenza ore 9, Info Point del Parco)

Il percorso ad anello con arrivo e partenza da Riomaggiore - in programma sabato 27 GIUGNO - consente di guadagnare la bellezza delle alture che dominano sul borgo e le sue antiche vie di pellegrinaggio, collegamento secolare tra la costa delle Cinque Terre e l'entroterra.

Passando per il Santuario di Nostra Signora di Montenero e la Scala Santa offre un'occasione per esplorare la ricchezza di biodiversità che, nell'arco di pochi chilometri, si sviluppa dando vita a diversi ambienti, nei quali, il segno dell'uomo è misurato ed armonioso.



Il PERCORSO

MAPPA dell'itinerario

Difficoltà Escursionista Esperto | Lunghezza: 8,50 km



TREKKING VERNAZZA (partenza ore 9, Info Point del Parco)

L'escursione di domenica 28 GIUGNO ha invece come protagonista la "doppia" bellezza di Vernazza sempre con un trekking ad anello: quella del borgo aggrappato alla roccia e quella delle montagne che si sviluppano in visioni da vertigine fino al mare, toccando con mano testimonianze culturali e religiose, ambienti di quota che si fondono con quelli costieri.



IL PERCORSO

MAPPA dell'itinerario

Difficoltà: Escursionista Esperto | Lunghezza: 13.39 km



Entrambe le escursioni saranno condotte dalla guida escursionisti esperta Marco Brizzi.



INFO e MODALITA' DI PARTECIPAZIONE: gratuita e riservata con prenotazione obbligatoria ai possessori della Cinque Terre Card acquistabile al link



Per informazioni e prenotazioni scrivere a: visiteguidate@ati5terre.it



Ad ogni partecipante verrà inviato il disciplinare Anticovid. Tale documento va restituito sempre via mail firmato e sottoscritto per accettazione.



Importante:

Si informa che sono vietate le calzature aperte e/o con suola liscia, ossia non provviste di suola tipo "Vibram". I trasgressori saranno puniti ai sensi del comma 2 dell'art. 30 della Legge 394/91 e ss.mm.ii.



In caso di condizioni meteo avverse l'evento sarà annullato. Si ricorda che i sentieri delle Cinque Terre sono paragonabili a percorsi di montagna e dunque sono dedicati a persone dotate di buona pratica escursionistica.



Info percorribilità rete sentieristica: ufficiosentieri@parconazionale5terre.it