Due milioni per Riomaggiore. Lavori in tutto il territorio

Il sindaco Pecunia: "Ulteriore rinforzo per messa in sicurezza di territorio e uffici pubblici".

Cinque Terre - Val di Vara - Il Comune di Riomaggiore si è aggiudicato ulteriori 2milioni di euro di finanziamenti, previsti dalla Legge di bilancio 2018, da investire in dieci interventi per la messa in sicurezza del territorio e degli edifici pubblici.

I lavori previsti su Manarola riguardano la revisione e il potenziamento delle protezioni della parete rocciosa in zona scalo barche, per le quali sono previsti 220mila euro, il risanamento delle strutture in cemento armato sotto la piazzola della Marina per 150mila euro, il consolidamento delle murature di sostegno del percorso di collegamento fra la Marina e lo scalo imbarcazioni in Palaedo, il consolidamento del percorso per lo scalo Palaedo e il consolidamento e pulizia della parete rocciosa sovrastante. In questo caso sono previsti 200mila euro.

Con questi finanziamenti il Comune procederà alla demolizione del fabbricato dismesso dell’ex funicolare pericolante in località Groppo con 105mila e alla regimentazione delle acque del canale di scolo a Volastra in prossimità del parcheggio pubblico e Via dei Santuari per 350mila euro.

Su Riomaggiore 180mila euro, invece, è previsto il consolidamento e il rifacimento dei muri di contenimento sopra la strada di Via Telemaco e sotto il giardino della scuola primaria.

Sono, inoltre, previste verifiche di vulnerabilità e adeguamento sismico dell’asilo nido, del Palazzo Comunale della sede della Polizia Municipale e dell’edificio ex scuola di Manarola quali strutture strategiche inserite nel piano di Protezione Civile comunale. Il fondo sarà di 780mila euro.



Ad aprile dello scorso anno al Comune di Riomaggiore erano già stati assegnati tutti gli 8 contributi richiesti per un totale di circa 1,2 ml di €, dedicati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici con 630mila euro e alla tutela del territorio con 521mila e circa 225mila euro relativi al progetto di videosorveglianza.

I lavori per la messa in sicurezza degli edifici scolastici prenderanno il via a giugno, al termine dell’anno scolastico, mentre gli altri interventi sul territorio sono in fase di realizzazione o terminati.

Sono stati portati a termine i lavori di riqualificazione della strada “Viaee” a Manarola: si è proceduto alla manutenzione del tracciato, alla ricostruzione di muri, selciato, scalini e parapetti danneggiati o pericolanti.

E’ terminato il primo lotto di lavori volti alla messa in sicurezza della zona di Possaitara minacciata da un masso pericolante, il secondo lotto di lavori sarà avviato a breve.

In questi giorni è iniziato il consolidamento del muraglione di Piazza San Giacomo, i cui lavori saranno completati alla fine della stagione turistica.

A breve prenderanno il via anche i lavori di consolidamento di Via Pecunia e del muraglione sul piazzale della Chiesa a Riomaggiore.



“Questo è stato il risultato di un eccellente lavoro - scrive in una nota il primo cittadino di Riomaggiore Fabrizia Pecunia - portato avanti del nostro ufficio tecnico, diretto dall’Architetto Procaccini che ringraziamo per i risultati ottenuti. In un Comune piccolo come il nostro, poter usufruire di finanziamenti così importanti è fondamentale per riuscire a far fronte alle criticità esistenti e investire in modo adeguato sul patrimonio comunale. Solo grazie all’impegno e alla professionalità delle persone in campo si può riuscire a fare la differenza e a superare le difficoltà e i limiti della Pubblica Amministrazione. Cogliamo quindi l’occasione per esprimere un sentito ringraziamento a tutti i dipendenti comunali per il grande lavoro che svolgono quotidianamente".