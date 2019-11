Due mesi da record per Brugnato 5terre Outlet Village

Cinque Terre - Val di Vara - Con la fine del mese in corso si avvicina la chiusura di un periodo da record per Brugnato 5Terre Outlet Village. I mesi di ottobre e novembre infatti hanno fatto registrare per il Centro ottime performance in termini di affluenze e vendite: +14% di visitatori e +19% di fatturato rispetto agli stessi mesi del 2018.



Risultati ottenuti anche grazie alle numerose promozioni e iniziative speciali, come la Fashion Sunday, un’intera giornata durante la quale, lo scorso 6 ottobre, è stato possibile effettuare acquisti con particolari sconti del 70% sul prezzo outlet su una selezione di articoli, e che ha visto protagoniste due model Dj Set, e lo special guest Dj Osso. La Fashion Sunday ha fatto registrare l’affluenza record di oltre 25.000 visitatori in un solo giorno.



Ottobre si è chiuso con un’altra speciale iniziativa dedicata allo shopping con prezzi scontati: i Fall Season Sales, una settimana, dal 28 ottobre al 3 novembre, durante la quale è stato possibile acquistare i must have della stagione autunno inverno con sconti del 30% sul prezzo outlet. Nel corso della settimana dedicata alla promozione Brugnato 5Terre Outlet Village ha registrato una crescita nei visitatori del +12%, rispetto ai Fall Season Sales del 2018, che ha portato un incremento nel fatturato del +15%, sempre in confronto con la stessa iniziativa nell’anno precedente.



La prossima imperdibile iniziativa in programma, venerdì 29 novembre, è il Black Friday, l’appuntamento USA che inaugura ufficialmente lo shopping natalizio con promozioni speciali, diventato ormai una tradizione anche in Italia; un evento in grado di attirare numerosi visitatori grazie alla possibilità di fare acquisti con sconti speciali sul prezzo outlet. Lo shopping a prezzi ulteriormente ridotti proseguirà durante il week end, sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre, con particolari promozioni dedicate ai clienti fidelizzati in possesso della VIP Card. Quest’anno inoltre il Black Friday a Brugnato 5Terre Outlet Village sarà caratterizzato da un’atmosfera magica grazie all’inaugurazione degli addobbi natalizi. A partire dal 29 novembre le vie e la piazza del Centro si vestiranno a festa tra mille decorazioni e luci in grado di creare l’atmosfera unica che ogni anno affascina grandi e piccini.



Per permettere a tutti di raggiungere comodamente il Centro, il 29 novembre e nel corso del week end saranno disponibili navette gratuite in partenza da Genova, Pisa, Livorno, Lucca, e Versilia. Per maggiori informazioni: www.shopinnbrugnato5terre.it.