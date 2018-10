Due giorni tra terrazze, muretti e biodiversità per le studentesse del Faes di Milano

Cinque Terre - Val di Vara - Il Centro Educazione Ambientale del Parco Nazionale delle Cinque Terre, operante all'interno della rete educativa ligure coordinata dal Centro Regionale Educazione Ambientale (C.R.E.A) della Regione Liguria, ha condotto in una visita didattica di due giorni su tutto il sito UNESCO Portovenere, Cinque Terre e le isole, 68 studentesse dell'Istituto FAES di Milano con grande soddisfazione delle docenti per la valenza formativa dell’esperienza.



Tra gli argomenti che le studentesse hanno approfondito, con materiali appositamente preparati dagli Esperti del CEA del Parco, analisi del Paesaggio, terrazzamenti e tecniche costruttive dei muretti a secco, tutela dal dissesto idrogeologico, biodiversità vegetale e aree protette e loro differenziazione, ma non potevano mancare anche peculiarità delle zone di riserva integrale marina oltre che di Pelagos, il santuario dei cetacei.



La visita si è svolta nell'ambito del progetto del CEA del Parco per la valorizzazione del sito UNESCO che, insieme agli altri progetti implementati nelle scuole della provincia e con le scolaresche in visita didattica da molte regioni d’Italia, vede impegnati ormai da anni i dott.ri Stefano Amoroso, Filippo Bordoni e Carlotta Filippo nella diffusione e sensibilizzazione rispetto ai temi ambientali specifici dell’area e individuati dall’ONU e dall’UNESCO a livello mondiale, annualmente e per il decennio in corso.